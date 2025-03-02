Нічні вибухи на Хмельниччині: блекаут, пошкоджені будинки та автівки (фото)

Сьогодні, 2 березня, близько 1:50 у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряна тривога у регіоні тривала майже дві години.

Про наслідки атаки повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed". Унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні. Після обстеження її відпустили додому", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

Наслідки атаки

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна та двері, два дахи знищені повністю, ще вісім — пошкоджені. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС ліквідували.

Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

"Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. Відновлювальні роботи тривають", - додали в ОВА.

Фото: ДСНС у Хмельницькій області

Росіяни вгатили дронами

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня ППО знищила над Україною 63 безпілотники. Ще 16 дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

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