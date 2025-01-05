Нічні вибухи на Хмельниччині: що відомо про ворожу атаку

Сьогодні, 5 січня, близько 0:15 у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про деталі нічної атаки повідомили в ОВА.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Станом на цю годину інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила", - уточнив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, після опівночі Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Хмельницької області. Дрони заходили до регіону з північного сходу.

Одразу після вибухів пабліки сповістили, що "Шахед" у регіоні більше не фіксується". Повітряна тривога на Хмельниччині тривала лише 15 хвилин.

У 0:48 на Хмельниччині знову оголосили повітряну тривогу. О 1.00 у регіоні знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні понад 100 "Шахедів". Більше про ворожий удар читайте у нашій новині.

Читайте також: