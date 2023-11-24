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Нічні вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли про атаку РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічні вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли про атаку РФ

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Інформації про падіння уламків БпЛА немає.

Вночі проти 24 листопада під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи. Сили протиповітряної оборони спрацювали по російських безпілотниках.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За словами голови ОВА, сили ППО працювали в Хмельницькому районі.

"Станом на цей час інформації про постраждалих, пошкодження майна або загоряння внаслідок падіння уламків ворожих ударних БпЛА до місцевих служб не надходило", - наголосив Тюрін. 

На Хмельниччині сирени почали лунати о 00:32. Тривога тривала майже дві години - до 02:22. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для області. 

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Окупанти застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

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Дата публікації
Перегляди
2528
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