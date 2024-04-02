Нічні вибухи у Дніпрі: місцева влада повідомила про атаку росіян на область

Протягом минулої доби, 1 квітня, російська армія атакувала Дніпропетровську область. Ввечері ворог запустив ракету по Кривому Розу, вночі - намагався завдати ударів безпілотниками.

Про ситуацію в області повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі сили ППО знищили над областю дев'ять дронів: у Дніпрі, а також у Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам'янському районах.

"Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі через вечірню атаку росіян вибиті вікна у трьох дев'ятиповерхівках, пошкоджено автомобілі. Крім того, зачепило високовольтну лінію електропередач. Потерпіла одна жінка.

Своєю чергою, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що станом на ранок у місті усі служби, лікарні, соціальні установи працюють.

"Пожежа в лісосмузі, що виникла після удару, була оперативно ліквідована. За інформацією на ранок, постраждали близько 10 багатоповерхових будинків, де вибиті вікна в квартирах і під'їздах. Наслідки ще уточнюються", - йдеться у повідомленні.

З його слів, ведуться відновлювальні роботи на постраждала і ЛЕП. Електропостачання району забезпечене.

Сьогодні вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з'ясовуються, наголосив Лисак.

Як повідомлялися, вночі 2 квітня окупанти атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровщини і Кіровоградщини. Сили ППО знищили три дрони над півдні Дніпропетровської області.

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