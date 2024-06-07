Нічні вибухи у Хмельницькій області: що відомо про потужну атаку

Вночі проти п'ятниці, 7 червня, в Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 01:41 до 04:59. Повітряні сили попереджали про руж російських БпЛА у напрямку регіону, а також про загрозу крилатих ракет. Повітряні цілі мали курс на Старокостянтинів.