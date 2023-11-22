Нічні вибухи у Житомирській області: в ОВА розповіли, що сталося

Вночі проти середи, 22 листопада, у Житомирській області було чутно вибухи. Під час повітряної тривоги спрацювали сили ППО.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Силами протиповітряної оборони над територією Житомирської області було збито два дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, жертв і постраждалих від падіння уламків немає.

Повітряна тривога на Житомирщині тривала понад годину - від 23:31 21 листопада до 00:38 22 листопада. Повітряні сили попереджали про безпілотники. У Telegram-каналах повідомляли про звуки вибухів.

Як повідомлялося, РФ атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed" та ракетою Х-22. Сили протиповітряної оборони знищили усі 14 ворожих дронів.

Читайте також: