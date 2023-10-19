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Нічні вибухи в Миколаєві: влада розповіла про наслідки атаки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічні вибухи в Миколаєві: влада розповіла про наслідки атаки

Миколаїв. / Фото: Associated Press

доповнюється..

Вночі проти 19 жовтня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало два вибухи. Внаслідок атаки росіян є ушкодження будинків. Місцеві мешканці не постраждали. 

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Маємо вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали. Виїжджають на місце. Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні мера.

Наразі працівники адміністрації району ще оглядають територію.

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