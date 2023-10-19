Нічні вибухи в Миколаєві: влада розповіла про наслідки атаки

Вночі проти 19 жовтня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало два вибухи. Внаслідок атаки росіян є ушкодження будинків. Місцеві мешканці не постраждали.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Маємо вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали. Виїжджають на місце. Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано", - йдеться у повідомленні мера.

Наразі працівники адміністрації району ще оглядають територію.