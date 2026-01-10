ТСН у соціальних мережах

709
1 хв

Нічні вибухи на Дніпропетровщині: перші деталі

Дніпропетровщина вночі перебувала під атакою ворожих безпілотників. За даними влади, є постраждалі та руйнування.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки. Фото: Олександр Ганжа

Уночі росіяни знову здійснили масовану атаку БпЛА на Дніпропетровську область. 27 безпілотників, за інформацією ПвК, оборонці неба збили.

Про наслідки ударів повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Ситуація після обстрілу

У Кривому Розі та районі виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Сталися відключення світла. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Інфраструктура пошкоджена і в Дніпрі. В обласному центрі та районі перебої з електропостачанням.

Крім того, виникло займання в гаражному кооперативі. Два гаражі зруйновані, ще 27 — побиті. Постраждав 34-річний чоловік.

У Самарівському районі пошкоджений приватний будинок.

Під ударом перебувала і Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині розпочалася обов’язкова евакуація цивільного населення з низки населених пунктів Синельниківського району. Все через посилення загрози для життя внаслідок збройної агресії РФ.

