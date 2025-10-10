- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 631
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні вибухи на Дніпропетровщині: стали відомі перші деталі
На Дніпропетровщині лунали вибухи — працювала ППО. Влада зрання повідомила про наслідки ворожої атаки.
Уночі росіяни масовано атакували Дніпропетровську область БпЛА та ракетами. За інформацією ПвК, оборонці неба збили в регіоні 60 безпілотників.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
«Вибухи лунали у Дніпрі, Кам’янському, на Криворіжжі. Під ударом перебувала енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються. Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості», — зазначив він.
Яка ситуація у громадах
Горіло в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.
БпЛА російська армія влучила і по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок.
Під ударом також перебувала Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ «Град». Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.
Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня і зранку Росія завдала ударів балістичними ракетами по Запоріжжю. У місті пролунали потужні вибухи. Через атаку наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС. У Києві також частково відсутня електроенергія, метро змінило рух.