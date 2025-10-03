Нічні вибухи на Дніпропетровщині: влада повідомила перші деталі

Наслідки атаки / © Getty Images

Уночі, 3 жовтня, росіяни атакували БпЛА Дніпропетровську область. Гучно було і в самому Дніпрі.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. . У місті сталися займання. Надзвичайники приборкують вогонь. В одному із сіл Дніпровського району пошкоджено 4 приватних будинки», — уточнив він.

Крім того, у Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п’ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії.

За попередніми даними, минулося без жертв і постраждалих.

Раніше повідомлялося, що Росія вночі здіснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Ворог атакував Полтавщину, Харківщину, Одещину, Сумщину, Дніпропетровщину, Київщину, Черкащину, Вінничину, Житомирщину, Запоріжжя.