Наслідки обстрілів / © ДСНС

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Сьогодні, 25 травня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сили ППО знищили 11 російських повітряних цілей. Серед них — сім крилатих ракет та чотири БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, унаслідок атаки загинуло четверо людей. П’ятеро — отримали осколкові поранення, серед них — неповнолітня та жінка похилого віку, яка перебуває у важкому стані в лікарні.

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Люди втратили житло / © ДСНС

Жінка на місці удару / © ДСНС

Пошкоджено близько 40 приватних будинків.

«На місцях працюють рятувальники та поліція. Для обігріву місцевих мешканців прибули автобуси. Розгортаються намети Головного управління ДСНС області та товариства Червоного Хреста України. Працюють психологи, надаючи підтримку постраждалим. До допомоги долучилися аграрії краю, надаючи необхідну техніку та людей, — йдеться у повідомленні.

Деякі будинки зруйновані вщент / © ДСНС

Нагадаємо, вночі проти 25 травня ЗС РФ здійснили комбіновану масовану атаку, використавши 367 засобів повітряного ураження. Під ударом опинилася низка українських регіонів, в результаті чого повідомляється про 13 загиблих, серед яких четверо дітей, а також про 50 постраждалих внаслідок атаки росіян.