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Нічні вибухи на Хмельниччині: зруйновані будинки та вбиті горем люди — фото
На Хмельниччині 25 травня знищили 11 російських повітряних цілей. Серед мирного населення є загиблі.
Сьогодні, 25 травня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сили ППО знищили 11 російських повітряних цілей. Серед них — сім крилатих ракет та чотири БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
З його слів, унаслідок атаки загинуло четверо людей. П’ятеро — отримали осколкові поранення, серед них — неповнолітня та жінка похилого віку, яка перебуває у важкому стані в лікарні.
Пошкоджено близько 40 приватних будинків.
«На місцях працюють рятувальники та поліція. Для обігріву місцевих мешканців прибули автобуси. Розгортаються намети Головного управління ДСНС області та товариства Червоного Хреста України. Працюють психологи, надаючи підтримку постраждалим. До допомоги долучилися аграрії краю, надаючи необхідну техніку та людей, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі проти 25 травня ЗС РФ здійснили комбіновану масовану атаку, використавши 367 засобів повітряного ураження. Під ударом опинилася низка українських регіонів, в результаті чого повідомляється про 13 загиблих, серед яких четверо дітей, а також про 50 постраждалих внаслідок атаки росіян.