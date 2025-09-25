- Дата публікації
Нічні вибухи на Кіровоградщині: що повідомила влада
Кіровоградщина пережила ворожу атаку. Влада звітує, що загиблих немає, однак є влучання.
Уночі росіяни атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. Цілили по обʼєкту інфраструктури.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
«Цієї ночі — чергова ворожа дронова атака. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені три населених пункти. Найголовніше — минулося без постраждалих,» — зазначив він.
Наразі всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.
Нагадаємо, російські військові атакували Вінниччину. Зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів.