ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Нічні вибухи на Кіровоградщині: що повідомила влада

Кіровоградщина пережила ворожу атаку. Влада звітує, що загиблих немає, однак є влучання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Уночі росіяни атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. Цілили по обʼєкту інфраструктури.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

«Цієї ночі — чергова ворожа дронова атака. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Від електропостачання частково відключені три населених пункти. Найголовніше — минулося без постраждалих,» — зазначив він.

Наразі всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, російські військові атакували Вінниччину. Зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, було знеструмлено частину Вінниці та зупинено рух поїздів.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie