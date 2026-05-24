Нічні вибухи на Кіровоградщині — що відомо
Кіровоградщина пережила нічну атаку — за даними ОВА, минулося без жертв та постраждалих.
Уночі ворог атакував Кіровоградщину — після ударів виникли пожежі.
Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
«Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби. Внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Великовисківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків.На території одного з домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники», — зазначив він.
За його даними, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, війська РФ масовано атакували Київ балістикою та БпЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Одна людина загинула, ще 21 — дістала поранень.