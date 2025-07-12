- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічні вибухи на Кіровоградщині — що відомо про наслідки
Окупанти вгатили по Кіровоградщині — минулося без постраждалих, однає є руйнування. Про це звітує ОВА.
Уночі, 12 липня, росіяни ударними дронами атакували Кіровоградщину.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.
«В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Минулося без постраждалих», — уточнив він.
Крім того, в області через уламки збитого безпілотника сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.
Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» долетіли до західних областей України, зокрема у Луцьку та Чернівцях гриміли вибухи.
Російські війська завдали ракетного й дронового удару по Львову, спричинивши пошкодження житлових будинків, дитячого садка, інфраструктури та автомобілів.