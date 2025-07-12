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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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343
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Нічні вибухи на Кіровоградщині — що відомо про наслідки

Окупанти вгатили по Кіровоградщині — минулося без постраждалих, однає є руйнування. Про це звітує ОВА.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Уночі, 12 липня, росіяни ударними дронами атакували Кіровоградщину.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

«В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Минулося без постраждалих», — уточнив він.

Крім того, в області через уламки збитого безпілотника сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» долетіли до західних областей України, зокрема у Луцьку та Чернівцях гриміли вибухи.

Російські війська завдали ракетного й дронового удару по Львову, спричинивши пошкодження житлових будинків, дитячого садка, інфраструктури та автомобілів.

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