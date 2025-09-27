- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Нічні вибухи на Одещині: влада повідомила перші деталі
Окупанти ударними дронами тероризували Одеську область — в ОВА повідомили про наслідки атаки.
Сьогодні вночі, 26 вересня, росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Як і напередодні, ціль атаки — цивільна інфраструктура регіону.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, зафіксовано наслідки, зокрема, для об’єкту транспортної інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», — зазначив він.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня росіяни атакували Україну 115 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера» і безпілотниками інших типів.
Окупанти масовано атакували Вінниччину. У результаті російських ударів виникли пожежі, є руйнування. Один із будинків залишився без світла. Під прицілом росіян перебувала критична інфраструктура. Є прильоти.