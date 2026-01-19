ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1024
1 хв

Нічні вибухи в Одесі: перші подробиці

Уночі ворог вгатив по Одесі. У місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одеса перебувала під атакою

Одеса перебувала під атакою / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні вночі окупанти атакували Одесу. У місті є значні руйнування.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«Внаслідок нічної ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. На щастя, обійшлося без постраждалих», — зазначив він.

Згодом очільник ОВА Олег Кіпер повідомив подробиці:

«Одна людина постраждала. В Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч. Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури».

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона, скинувши вибухівку на двох людей — постраждалих госпіталізували з вибуховими травмами.

