Нічні вибухи в Україні 1 вересня: де сталися прильоти

РФ атакувала українців / © Getty Images

У ніч проти 1 вересня росіяни випустили ударні безпілотники по Україні. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Одеську область. Унаслідок атаки понад 29 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.