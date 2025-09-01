- Дата публікації
Нічні вибухи в Україні 1 вересня: де сталися прильоти
Окупанти влаштували повітряну атаку по українських містах — ППО не всі ворожі цілі збила.
У ніч проти 1 вересня росіяни випустили ударні безпілотники по Україні. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Одеську область. Унаслідок атаки понад 29 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.