Укрaїнa
51
1 хв

Нічні вибухи в Україні: що відомо про атаку РФ 31 серпня

Окупанти випустили по українських містах понад 140 «Шахедів». Є влучання.

Автор публікації
Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 31 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначили у відомстві.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Одеську область. Унаслідок атаки понад 29 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.

