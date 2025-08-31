Нічні вибухи в Україні: що відомо про атаку РФ 31 серпня

РФ тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 31 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначили у відомстві.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Одеську область. Унаслідок атаки понад 29 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.