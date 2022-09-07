Нічні заморозки і 27 градусів тепла вдень: якою буде погода в Україні 8 вересня

Вночі 8 вересня у багатьох регіонах України будуть заморозки 0-5°. Внаслідок цього у північних, східних та деяких центральних областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Так, вночі 8 вересня у північній частині, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий). Проте 8-9 вересня у північних, більшості центральних, Донецькій, Запорізькій (8 вересня і у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що протягом 8 вересня над Україною буде мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині пройде невеликий дощ, вдень в Карпатах — помірний дощ. На решті території буде без опадів. Вітер північний (у південній частині - південно-західний), 3-8 м/с.

Температура вночі у північній частині, східних та більшості центральних областей буде невисокою — 2-7° тепла. На решті території тепліше — 7-12° тепла. Вдень в Україні пригріє сонце до 16-21°. На Закарпатті та Одещині буде тепліше 22-27°, а на високогір'ї Карпат лише 10-15°.

В Київській області також буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту також заморозки 0-5°. Вдень буде тепло — 16-21° тепла. У столиці вночі буде прохолодно, температура опуститься до 5-7° тепла, вдень потеплішає до 20°.

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