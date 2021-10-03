Нічні заморозки та сонячний день: якою буде погода в понеділок, 4 жовтня

Нічні заморозки та сонячний день: якою буде погода в понеділок, 4 жовтня

Заморозки можливі не лише на ґрунті, а й у повітрі.

У понеділок, 4 жовтня, в Україні буде сонячно, без опадів. Уночі в багатьох областях можливі заморозки, а вдень – переважно 11-16 градусів, а в окремих регіонах – до 22 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6 градусів тепла. В Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5 градусів. У південній частині та на Закарпатті вночі подекуди 5-10 градусів тепла.

Температура вдень 11-16 градусів, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня 2021 року / Укргідрометцентр

Синоптики попереджають, що заморозки будуть і в наступні дні.

"5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня і в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту. Перший рівень небезпечності", - зазначили в Укргідрометцентрі.

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