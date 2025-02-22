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Нічний обстріл БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 22 лютого 2025 року

Нічний обстріл БпЛА та ситуація на фронті: головні новини ночі 22 лютого 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 лютого 2025 року:

  • Внаслідок атаки БпЛА на Київщині загинув чоловік — КОВА Читати далі –>
  • Трамп анонсував черговий раунд переговорів між США та Росією Читати далі –>
  • Протягом доби ворог просунувся на Донеччині - DeepState Читати далі –>
  • Євросоюз готує для України великий пакет військової допомоги - Bloomberg Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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