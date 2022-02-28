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Нічний обстріл Чернігова: російські ракети влучили в житловий будинок, дитсадок та магазин (відео)

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Нічний обстріл Чернігова: російські ракети влучили в житловий будинок, дитсадок та магазин (відео)

скриншот з відео / ДСНС України

Ворог обстріляв мирне населення.

У ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ворожих обстрілів у м. Чернігів сталося:

  • влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідували надзвичайники.
  • влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку. Пожежу на площі 70 м. кв. загасили вогнеборці.
  • влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка з подальшим загоранням.

Нагадаємо, після влучення ракети у будинок в Чернігові виникла пожежа, загорілося два нижніх поверхи.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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