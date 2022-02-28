Нічний обстріл Чернігова: російські ракети влучили в житловий будинок, дитсадок та магазин (відео)

Нічний обстріл Чернігова: російські ракети влучили в житловий будинок, дитсадок та магазин (відео)

Ворог обстріляв мирне населення.

У ніч проти 28 лютого, починаючи близько з 02:00, російські військові обстріли у Чернігові житловий будинок, садок та магазин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ворожих обстрілів у м. Чернігів сталося:

влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідували надзвичайники.

з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежу ліквідували надзвичайники. влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку. Пожежу на площі 70 м. кв. загасили вогнеборці.

на центральному ринку. Пожежу на площі 70 м. кв. загасили вогнеборці. влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка з подальшим загоранням.

Нагадаємо, після влучення ракети у будинок в Чернігові виникла пожежа, загорілося два нижніх поверхи.