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Нічний обстріл Харкова, РФ готує вторгнення на Сумщину: головні новини ночі 21 травня 2024 року

Нічний обстріл Харкова, РФ готує вторгнення на Сумщину: головні новини ночі 21 травня 2024 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Харкові пролунала серія вибухів: у місті зайнялася пожежа Читати далі –>
  • Це принципово: у Держдепі розповіли, якого очікують закінчення війни в Україні Читати далі –>
  • "Ніяких загороджень не було": у ЗСУ пояснили причину швидкого прориву росіян на Харківщині Читати далі –>
  • Росія готує вторгнення на Сумщину - ISW Читати далі –>
  • Нідерланди передадуть Україні БМП YPR-765 Читати далі –>

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