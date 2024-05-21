Нічний обстріл Харкова, РФ готує вторгнення на Сумщину: головні новини ночі 21 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові пролунала серія вибухів: у місті зайнялася пожежа Читати далі –>
- Це принципово: у Держдепі розповіли, якого очікують закінчення війни в Україні Читати далі –>
- "Ніяких загороджень не було": у ЗСУ пояснили причину швидкого прориву росіян на Харківщині Читати далі –>
- Росія готує вторгнення на Сумщину - ISW Читати далі –>
- Нідерланди передадуть Україні БМП YPR-765 Читати далі –>
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