Нічний обстріл Харкова та нова зброя для України: головні новини ночі 8 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- Загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові: постраждала одна людина Читати далі –>
- У Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ Читати далі –>
- Концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther Читати далі –>
- У Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні Читати далі –>
- Болгарія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Читати далі –>
Читайте також: