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Нічний обстріл Харкова та нова зброя для України: головні новини ночі 8 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1030
Час на прочитання
1 хв
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Нічний обстріл Харкова та нова зброя для України: головні новини ночі 8 грудня 2023 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • Загарбники вночі обстріляли житлові будинки у Харкові: постраждала одна людина Читати далі –>
  • У Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ Читати далі –>
  • Концерн Rheinmetall планує випускати в Україні танки Panther Читати далі –>
  • У Байдена розповіли, скільки ще можуть гарантувати військову допомогу Україні Читати далі –>
  • Болгарія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1030
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