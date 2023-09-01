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Нічний обстріл "Калібрами" та ракети AMRAAM для України: головні новини ночі 1 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2584
Час на прочитання
1 хв
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Нічний обстріл "Калібрами" та ракети AMRAAM для України: головні новини ночі 1 вересня 2023 року

ракета AMRAAM / Фото: commons.wikimedia.org

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Головні новини ночі 1 вересня 2023 року:

  • В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів" Читати далі –>
  • Міноборони США замовило ракети AMRAAM для України Читати далі –>
  • У російському МВС гостра нестача кадрів через війну проти України - ISW Читати далі –>
  • В середині вересня Україна отримає першу партію танків Abrams - Politico Читати далі –>
  • "Стан середньої тяжкості": адвокатка патрульного з Дніпра розповіла про травми підзахисного Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2584
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