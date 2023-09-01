Нічний обстріл "Калібрами" та ракети AMRAAM для України: головні новини ночі 1 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 1 вересня 2023 року:
- В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів" Читати далі –>
- Міноборони США замовило ракети AMRAAM для України Читати далі –>
- У російському МВС гостра нестача кадрів через війну проти України - ISW Читати далі –>
- В середині вересня Україна отримає першу партію танків Abrams - Politico Читати далі –>
- "Стан середньої тяжкості": адвокатка патрульного з Дніпра розповіла про травми підзахисного Читати далі –>
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