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Нічний обстріл України ракетами та підготовка до наземної операції у Газі: головні новини ночі 21 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1639
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Нічний обстріл України ракетами та підготовка до наземної операції у Газі: головні новини ночі 21 жовтня 2023 року

Ракета / Скриншот

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 жовтня 2023 року: 

  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • У НАТО заявили, що Кремлю не слід сподіватись на послаблення допомоги Україні Читати далі –>
  • Євросоюз та США закликали Китай вплинути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України Читати далі –>
  • Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни Читати далі –>
  • США та ЄС вмовили Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі - Bloomberg Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1639
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