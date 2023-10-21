Нічний обстріл України ракетами та підготовка до наземної операції у Газі: головні новини ночі 21 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 21 жовтня 2023 року:
- У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- У НАТО заявили, що Кремлю не слід сподіватись на послаблення допомоги Україні Читати далі –>
- Євросоюз та США закликали Китай вплинути на Росію, щоб вона припинила агресію проти України Читати далі –>
- Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни Читати далі –>
- США та ЄС вмовили Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі - Bloomberg Читати далі –>
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