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Нічний обстріл Воронежа, Трамп перемагає на виборах у Айові: головні новини ночі 16 січня 2024 року

Нічний обстріл Воронежа, Трамп перемагає на виборах у Айові: головні новини ночі 16 січня 2024 року

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів (відео) Читати далі –>
  • Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану (відео) Читати далі –>
  • У КНДР хочуть визнати Південну Корею окремою державою Читати далі –>
  • Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова — ЗМІ Читати далі –>
  • У ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів: що сталося Читати далі –>

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