Нічний обстріл Воронежа, Трамп перемагає на виборах у Айові: головні новини ночі 16 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів (відео) Читати далі –>
- Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану (відео) Читати далі –>
- У КНДР хочуть визнати Південну Корею окремою державою Читати далі –>
- Трамп перемагає на республіканських кокусах в штаті Айова — ЗМІ Читати далі –>
- У ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів: що сталося Читати далі –>
Читайте також: