Нічний обстріл з Білорусі: де розташована точка запуску ракет

Білоруські партизани повідомили про запуски ракет з Гомельського району.
Про це пише "Білоруські Гаюн".
Звуки вибухів пролунали у низці міст та районів, зокрема, на Київщині та у Кривому Розі.
«За уточненими даними в період 2:35-2:40 було від 4 до 6 запусків ракет із землі. Точка запусків знаходиться між Гомельським та Речицьким районами», - йдеться у повідомленні.
Наразі немає офіційного підтвердження інформації про вибухи. Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога. Будьте обережними: не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
Наразі тривога оголошена тільки в Київській та Чернігівській областях. Є інформація, що працювала ППО, інформація перевіряється.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".
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