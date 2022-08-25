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Нічний обстріл з Білорусі: де розташована точка запуску ракет

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Нічний обстріл з Білорусі: де розташована точка запуску ракет

Фото: Associated Press

Білоруські партизани повідомили про запуски ракет з Гомельського району.

Про це пише "Білоруські Гаюн".

Звуки вибухів пролунали у низці міст та районів, зокрема, на Київщині та у Кривому Розі.

«За уточненими даними в період 2:35-2:40 було від 4 до 6 запусків ракет із землі. Точка запусків знаходиться між Гомельським та Речицьким районами», - йдеться у повідомленні.

Наразі немає офіційного підтвердження інформації про вибухи. Подекуди в Україні оголошена повітряна тривога. Будьте обережними: не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях. 

Наразі тривога оголошена тільки в Київській та Чернігівській областях. Є інформація, що працювала ППО, інформація перевіряється. 

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
53к
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