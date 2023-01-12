Нічний обстріл Запоріжжя та прибуття американських танків у Європу: головні новини ночі 12 січня 2023 року

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Головні новини ночі 12 січня 2023 року:
- Вночі у Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>
- США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості - WSJ Читати далі –>
- У Нідерланди з США прибула велика партія танків для Польщі та Литви Читати далі –>
- Безпілотник ЗС РФ знеструмив частину Бєлгородської області Читати далі –>
- Стало відомо, скільки цивільних залишилося у Соледарі: евакуювати їх поки неможливо Читати далі –>
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