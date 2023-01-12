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Нічний обстріл Запоріжжя та прибуття американських танків у Європу: головні новини ночі 12 січня 2023 року

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Нічний обстріл Запоріжжя та прибуття американських танків у Європу: головні новини ночі 12 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 січня 2023 року:

  • Вночі у Запоріжжі пролунали вибухи Читати далі –>
  • США та союзники готують нові санкції проти російської нафтової промисловості - WSJ Читати далі –>
  • У Нідерланди з США прибула велика партія танків для Польщі та Литви Читати далі –>
  • Безпілотник ЗС РФ знеструмив частину Бєлгородської області Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки цивільних залишилося у Соледарі: евакуювати їх поки неможливо Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1360
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