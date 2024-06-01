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Нічний ракетний обстріл, Байден про рішення суду щодо Трампа: головні новини ночі 1 червня 2024 року

Нічний ракетний обстріл, Байден про рішення суду щодо Трампа: головні новини ночі 1 червня 2024 року

Російський бомбардувальник Ту-95 / Фото: Військово-морські сили США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл: куди цілив ворог Читати далі –>
  • У Вінниці пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Польща підіймала військову авіацію у небо під час ракетної атаки на Україну Читати далі –>
  • Байден прокоментував рішення суду щодо Трампа Читати далі –>
  • На Київщині сили ППО працювали по ворожих БпЛА — ОВА" Читати далі –>
  • На Вінниччині сталась пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури після падіння БпЛА Читати далі –>

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