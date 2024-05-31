Нічний ракетний удар по Харкову: що відомо про стан травмованих

Цієї ночі росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій забудові Харкова: пошкоджено п'ятиповерхівку. Щонайменше 25 людей отримали поранення, а п'ятеро - загинули.

Про стан потерпілих харків'ян розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

До медзакладів шпиталізували вісім людей. Серед них двоє перебувають у важкому стані. Внаслідок ударів ворога травмовано двох дітей - це дівчинка 12 років та хлопчик 11 років. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої важкості.

Наразі триває розбір завалів, бо під ними можуть перебувати люди.

Синєгубов наголосив, що поряд з п'ятиповерхівкою немає жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення. Крім того, ворог знову застосовував тактику подвійних ударів.

Нагадаємо, внаслідок по будинку в Харкові ракетами зростає кількість загиблих. Станом на 9:30 відомо про п'ятьох жертв.

Вночі РФ вдарила по Харкову. Окупанти завдали ударів кількома ракетами по Новобаварському району. Зокрема, росіяни вгатили ракетою у житловий будинок.

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