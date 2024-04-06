Нічний удар по Харкову: зросла кількість загиблих та поранених

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові.
Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова - 6 загиблих та 10 поранених.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов у соціальних мережах.
"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові - пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.
"Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.
Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
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