Нічний удар по Харкову: зросла кількість загиблих та поранених

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова - 6 загиблих та 10 поранених.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у соціальних мережах.

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові - пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

"Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

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