Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічний удар по Харкову: зросла кількість загиблих та поранених

Нічний удар по Харкову: зросла кількість загиблих та поранених

Ворог нещадно атакував Харків безпілотниками / Фото: t.me/police_kh_region

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові.

Внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова - 6 загиблих та 10 поранених. 

Про це заявив мер міста Ігор Терехов у соціальних мережах. 

"Приліт" шахедів прийшовся по житловій забудові - пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто. 

"Цей удар по мирним мешканцям Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація