Нічний удар по Селидовому: окупанти застосували ракети виробництва КНДР — поліція

У ніч проти 8 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове Донецької області. Ворог застосував ракети КN 23 виробництва КНДР та російські С-300.

Про це повідомили у поліції Донецької області, опублікувавши фото руйнувань.

Атака сталася сьогодні близько 00:30. Окупанти випустили по місту 8 ракет, одна з яких влучила у багатоквартирний будинок.

“Поранень зазнали шестеро мирних мешканців: 6-річний хлопчик, у якого завтра день народження, чоловіки віком 18 та 51 років, три жінки 38, 42, 64 років. Крім того, внаслідок обстрілів травм зазнала 88-річна місцева мешканка. Всі поранені були доставлені до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, на жаль, загинула 50-річна жінка, тіло якої з-під завалів дістали рятувальники.

Попередньо відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 закладів освіти, 2 адміністративних будівель, приватного підприємства та 24 транспортних засобів. Ця кількість не є остаточною, оскільки люди все ще звертаються до поліції з повідомленнями про пошкодження.

За зібраними поліцією матеріалами розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація воєнного злочину РФ - порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, тієї ж ночі окупанти обстріляли Миколаїв. Пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків, а також приватні та комунальні підприємства.

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