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Нічний удар по Україні: в одній з областей пошкоджено енергооб’єкт

Нічний удар по Україні: в одній з областей пошкоджено енергооб’єкт

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики. / Фото: Associated Press

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.

У Сумській області під час атаки безпілотників російської армії було пошкоджено один з енергооб’єктів. Сталися відключення світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". 

"На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що на Херсонщині увечері 11 червня під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Тимчасово знеструмлювались споживачі в обласному центрі. Вже вночі було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Споживачі не знеструмлювались, тривають ремонтні роботи. 

Нагадаємо, сьогодні у Київській області сталися аварійні відключення світла через грозу із сильним дощем та вітром.

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