Нічний удар по Україні: в одному з регіонів атаковано енергетичний об’єкт

Вночі 19 червня під час атаки безпілотників російської армії було пошкоджено один з енергооб’єктів у центральному регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці "прильоту" працюють ДСНС по поліція. Інших деталей про атаку міністерство не розголошує.

Окрім того, у Львівській області внаслідок удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання. Сталися знеструмлення. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, сьогодні, 19 червня, в Україні будуть діяти відключення світла. Обмеження - і для промислових, і для побутових споживачів.

Читайте також: