Нічний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до 21. У лікарні залишаються дві жінки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Деталі

Як зауважив Федоров, у лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки. У них мінно-вибухові травми.

"По медичну допомогу після нічної атаки росіян звернулося тринадцять жінок і вісім чоловіків. Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома", – конкретизував посадовець.

Стан жінок, які перебувають у лікарні, медики оцінюють як середньої тяжкості. Вони дають сприятливі прогнози до одужання.

Нагадаємо, вночі 23 вересня армія РФ випустила по Запоріжжю та прилеглих селах щонайменше 7 керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування.

Читайте також: