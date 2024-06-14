Нічний удар "Шахедами" і ракетами різних типів: у ЗСУ назвали цілі атаки РФ

ППО знищила усі БпЛА, але "приземлити" всі ракети не вдалося.

Армія РФ розпочала свою повітряну атаку ще напередодні, близько 23:00, запустивши безпілотники Shahed. Закінчився потужний обстріл ворога лише зранку 14 червня, коли росіяни вдарили аеробалістичною ракетою "Кинджал".

Про атаку російських військ в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Цілили по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. З десяти ракет - сім вдалося знищити. Для відбиття повітряного нападу противника застосовувалися мобільні вогневі групи, ракетні підрозділи Повітряних сил, тактична авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби", - розповів він.

Євлаш уточнив, що вночі росіяни запустили 17 безпілотників. Їх усіх "приземлили" сили ППО. З анексованого Криму загарбники вдарили по Запоріжжю трьома балістичними ракетами "Іскандер-М". Близько 03:00 із Саратовської області ворог випустив 10 крилатих ракет з літаків Ту-95 МС.

"Зайшли вони (крилаті ракети - Ред.) до повітряного простору України з території Сумської області. Здебільшого - прямували до західної України", - наголосив Євлаш.

Як повідомлялося, вночі 14 червня РФ здійснила потужний удар по Україні. Росіяни застосували ракети різних типів та ударні БпЛА типу Shahed. Загалом окупанти випустили 31 повітряну ціль.

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