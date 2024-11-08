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Нічний удар ворога по Харкову: що відомо станом на цю годину, фото

Нічний удар ворога по Харкову: що відомо станом на цю годину, фото

Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх / Фото: Олег Синєгубов

Рятувальні роботи тривають.

Ворог о 3:30 підступно вдарив по мільйонному місту Харків

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах. 

Знову - Салтівський та Шевченківський райони. 

  • На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали. 
  • 25 поранених, пʼять із них - госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них - 4 дітей. 
  • Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд,  5 автомобілів та виходи станції метро. 
  • У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки. 
  • Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих. 

"Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами - це цілеспрямований терор ворога!", - зауважив представник влади. 

Нагадаємо, що Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам. Місто теж вночі атакував ворог. 

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