Нічний удар ворога по Харкову: що відомо станом на цю годину, фото

Рятувальні роботи тривають.
Ворог о 3:30 підступно вдарив по мільйонному місту Харків.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.
Знову - Салтівський та Шевченківський райони.
- На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали.
- 25 поранених, пʼять із них - госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них - 4 дітей.
- Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.
- У самісінькому центрі ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.
- Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. На щастя, - без постраждалих.
"Такі удари 500-кілограмовими авіабомбами - це цілеспрямований терор ворога!", - зауважив представник влади.
Нагадаємо, що Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам. Місто теж вночі атакував ворог.
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