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Нічний масований обстріл та удар по Рівненщині: головні новини ночі 9 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 червня 2025 року:
Крилаті ракети, «Кинджали» та дрони: Росія масовано атакувала Рівненщину Читати далі –>
Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>
Ізраїль захопив судно, на якому Грета Тунберг пливла до Сектора Гази Читати далі –>
У Рівному вночі пролунали вибухи Читати далі –>
Російські Ту-22М3 здійснили ракетний удар у Чорному морі Читати далі –>