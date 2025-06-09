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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8327
Час на прочитання
1 хв

Нічний масований обстріл та удар по Рівненщині: головні новини ночі 9 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 червня 2025 року:

  • Крилаті ракети, «Кинджали» та дрони: Росія масовано атакувала Рівненщину Читати далі –>

  • Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну Читати далі –>

  • Ізраїль захопив судно, на якому Грета Тунберг пливла до Сектора Гази Читати далі –>

  • У Рівному вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • Російські Ту-22М3 здійснили ракетний удар у Чорному морі Читати далі –>

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