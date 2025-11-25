- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Нічний масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 25 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 листопада 2025 року:
