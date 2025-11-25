ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
692
1 хв

Нічний масований обстріл України та його наслідки: головні новини ночі 25 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 листопада 2025 року:

  • РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України Читати далі –>

  • Нічна атака по Києву: є загиблий і постраждалі, врятовано 18 людей (фото, відео) Читати далі –>

  • РФ атакувала Україну «Калібрами» та «Кинджалами»: де пролунали вибухи (відео) Читати далі –>

  • У Білому домі заявили, що продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно Читати далі –>

  • РФ масовано атакує Київщину: є поранена дитина та руйнування Читати далі –>

692
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie