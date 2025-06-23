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Нічний масований обстріл України, Трамп хоче зміни режиму в Ірані: головні новини ночі 23 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 червня 2025 року:
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області: що відомо про наслідки Читати далі –>
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