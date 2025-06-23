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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1031
Час на прочитання
1 хв

Нічний масований обстріл України, Трамп хоче зміни режиму в Ірані: головні новини ночі 23 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки удару по Київщині

Наслідки удару по Київщині / © t.me/Mykola_Kalashnyk

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 23 червня 2025 року:

  • Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області: що відомо про наслідки Читати далі –>

  • «MIGA»: Трамп допустив зміну режиму в Ірані Читати далі –>

  • «Закінчуються гроші»: Росія почала скорочувати виплати військовим Читати далі –>

  • У ДСНС показали наслідки атаки на Київ (фото) Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Україну ударними БпЛА Читати далі –>

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