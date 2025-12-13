- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3272
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний масований обстріл, «вирішальна зустріч» Віткоффа з Зеленським: головні новини ночі 13 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Віткофф проведе «вирішальну зустріч» з Зеленським та європейськими лідерами на вихідних — WSJ Читати далі –>
Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами: де лунали вибухи Читати далі –>
Масований удар по Одещині: у регіоні зникли світло і вода Читати далі –>
Ворог завдав удару по Україні ракетами «Кинджал» Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>