Укрaїнa
3272
1 хв

Нічний масований обстріл, «вирішальна зустріч» Віткоффа з Зеленським: головні новини ночі 13 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Віткофф зустрінеться з Зеленським

Віткофф зустрінеться з Зеленським / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 грудня 2025 року:

  • Віткофф проведе «вирішальну зустріч» з Зеленським та європейськими лідерами на вихідних — WSJ Читати далі –>

  • Росія вночі масовано атакувала Україну ракетами: де лунали вибухи Читати далі –>

  • Масований удар по Одещині: у регіоні зникли світло і вода Читати далі –>

  • Ворог завдав удару по Україні ракетами «Кинджал» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

3272
