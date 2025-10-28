Нічний обстріл Чернігова, у Сенаті США назвали слабке місце Путіна: головні новини ночі 28 жовтня 2025 року

Робота сил ППО / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 жовтня 2025 року:

Москву атакували безпілотники: мер заявив про збиття

«Скоротіть це, і Путіну кінець»: в Сенаті США сказали, що треба зробити для закінчення війни

У центрі Чернігова впав «Шахед»: у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком

Орбан хоче, щоб мирний договір між Україною та РФ був підписаний у Будапешті

Німецька «подруга Путіна» пояснила, чому не вірить у напад Росії на НАТО