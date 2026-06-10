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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1046
Час на прочитання
1 хв

Нічний обстріл українських міст, США та Іран поновили взаємні обстріли: головні новини ночі 10 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки обстрілу Одеси

Наслідки обстрілу Одеси

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 червня 2026 року:

  • Постраждалі, пожежі та руйнування: ворог вночі атакував кілька обласних центрів (фото) Читати далі –>

  • США почали атакувати Іран у відповідь на збиття гелікоптера Читати далі –>

  • Пропонують все окрім членства: між Києвом та Брюсселем зростає напруга щодо вступу до ЄС — Politico Читати далі –>

  • В Ірані заявили, що атакують цілі США на Близькому Сході ракетами та БпЛА Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1046
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