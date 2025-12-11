- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5100
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічний ракетний обстріл, США в ООН виступили проти України: головні новини ночі 11 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 грудня 2025 року:
США разом з Росією виступили проти України на Генасамблеї ООН
У Кременчуці вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА та ракети
Більшість областей поки залишатимуться без світла до 12 годин на добу — Укренерго
Трамп заявив, що мав «жорстку розмову» з європейськими лідерами щодо України
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками