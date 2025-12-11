ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5100
Час на прочитання
1 хв

Нічний ракетний обстріл, США в ООН виступили проти України: головні новини ночі 11 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор ООН

Прапор ООН / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 грудня 2025 року:

  • США разом з Росією виступили проти України на Генасамблеї ООН Читати далі –>

  • У Кременчуці вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА та ракети Читати далі –>

  • Більшість областей поки залишатимуться без світла до 12 годин на добу — Укренерго Читати далі –>

  • Трамп заявив, що мав «жорстку розмову» з європейськими лідерами щодо України Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
5100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie