Нічний терор Одеси: під завалами загинуло подружжя

РФ атакує Одесу / © ДСНС

У ніч проти 11 квітня 2026 року Одеса пережила атаку дронів, що призвело до численних вибухів і жертв. Під уламками будинку виявлено загибле подружжя, а також постраждала ще одна людина.

Про це речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив «24 Каналу».

«На жаль, 2 людини загинули. Це подружжя, яке виявили під уламками будинку, куди влучив дрон ударного типу. Одна людина постраждала, їй надають всю необхідну медичну допомогу», — сказав він.

Атака по Одесі 11 квітня

В Одесі внаслідок російської атаки “Шахедами” вночі у суботу, 11 квітня, загинули дві людини, є влучання у житловий сектор, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Дві людини поранено, вони перебувають у лікарні.

Внаслідок удару, за даними МВА, сильно пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, будівлю дитячого садка. У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи та фасади. Також понівечено заклади харчування.

У ДСНС повідомили, що під ударом РФ вночі перебували об’єкти житлової, цивільної, промислової, енергетичної та транспортної інфраструктури. У приватному секторі після влучання БпЛА загорівся житловий будинок — під час гасіння рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Росіяни вночі запустили по Україні 160 дронів. ППО збила 133 з них. Деякі регіони оговтуються після атаки.