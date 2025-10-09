ТСН у соціальних мережах

Нічний терор України: де гриміли вибухи і що летіло

Окупанти вночі, 9 жовтня, гатили по містах України. У низці регіонів працювала ППО.

РФ вгатила по Україні

РФ вгатила по Україні / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 09 жовтня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ та безпілотниками інших типів із напрямків. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу „Shahed“, ” Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Раніше стало відомо, що Одеська область пережила потужну атаку. За останніми даними, там п’ятеро постраждалих. Також вирують пожежі після ворожих ударів.

Крім того, РФ взялася атакувати залізницю в Україні. Більше про це читайте у новині.

