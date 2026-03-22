Нічний удар по Броварах — що відомо про наслідки

Російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки. Фото: Ігор Сапожко

Уночі, 22 березня, російські окупанти атакували Броварську громаду на Київщині.

Про це повідомив міський очільник Ігор Сапожко.

«За попередніми даними у Броварах пошкоджено будівлі на території трьох підприємств, на одному з них виникла пожежа, яка оперативно ліквідована. Також пошкоджень зазнало декілька приватних будинків — фасади, вікна, дахи, а також легкові та вантажний автомобіль. На щастя — без жертв та постраждалих», — зазначив він.

Зараз здійснюються заходи по фіксації наслідків ворожої атаки, працює комунальна техніка.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київську область. У Броварській громаді зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежу на одному з підприємств.

