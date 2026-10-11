Удар по Дніпру: поранені діти, горіли автівки та склади

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

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У ніч проти неділі, 11 жовтня, війська РФ завдавали ударів по Дніпру. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

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За даними ОВА, ворог атакував місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджений багатоповерховий будинок. В іншому — зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки.

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Також відомо, що 4 людини зазнали поранення. Серед них — двоє 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Ще троє постраждалих — 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік — лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Раніше повідомлялося, що російський ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі.

У Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.

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