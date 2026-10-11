ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1039
Час на прочитання
1 хв

Удар по Дніпру: поранені діти, горіли автівки та склади

Унаслідок ударів по Дніпру постраждали двоє дітей і двоє дорослих, в місті пошкоджена багатоповерхівка, горіли склади й автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти неділі, 11 жовтня, війська РФ завдавали ударів по Дніпру. Є постраждалі.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

За даними ОВА, ворог атакував місто безпілотниками. В одному з районів пошкоджений багатоповерховий будинок. В іншому — зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки.

Також відомо, що 4 людини зазнали поранення. Серед них — двоє 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Ще троє постраждалих — 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік — лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

Раніше повідомлялося, що російський ударний безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі.

У Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie