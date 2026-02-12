Нічний удар по Дніпру: у якому стані немовля, яке дістало поранення

Удар по Дніпру

Через нічну атаку по Дніпру постраждала новонароджена дитина. Вона досі в лікарні.

Про це повідомляє голова Дніпропетрвоської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про поранене немовляу Дніпрі

Як зазначає Ганжа, хлопчик отримав травми голови. На щастя, минулося без важких уражень.

«Медики вже провели всі необхідні обстеження. Виключили можливі загрози для маленького пацієнта. І розпочали лікування. Поряд з малим — мама», — поінформував посадовець.

Лікарі оцінюють, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 12 лютого армія РФ вдарила по Дніпру. Через атаку пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Поранено маленьких дітей.

Як деталізували, через обстріл поарнено чотирьох людей. Серед них — двоє дітей: 4-річна дівчинка та новонароджений хлопчик. Його госпіталізували.