ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Дніпру: у якому стані немовля, яке дістало поранення

Вночі 12 лютого РФ вдарила по Дніпру. Є поранені цивільні, зокрема — немовля.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Дніпру

Удар по Дніпру

Через нічну атаку по Дніпру постраждала новонароджена дитина. Вона досі в лікарні.

Про це повідомляє голова Дніпропетрвоської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про поранене немовляу Дніпрі

Як зазначає Ганжа, хлопчик отримав травми голови. На щастя, минулося без важких уражень.

«Медики вже провели всі необхідні обстеження. Виключили можливі загрози для маленького пацієнта. І розпочали лікування. Поряд з малим — мама», — поінформував посадовець.

Лікарі оцінюють, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 12 лютого армія РФ вдарила по Дніпру. Через атаку пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Поранено маленьких дітей.

Як деталізували, через обстріл поарнено чотирьох людей. Серед них — двоє дітей: 4-річна дівчинка та новонароджений хлопчик. Його госпіталізували.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie